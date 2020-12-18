Жителю Городка дали 1,5 года колонии за комментарий в телеграме «урод в погонах»

15 декабря суд признал 33-летнего жителя Городка Николая Чернявского виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и вмешательстве в деятельность сотрудника внутренних дел (статья 365 УК). Судья Александр Лешкович осудил Чернявского на полтора года колонии за комментарии, которые он написал в августе в одном из Telegram-каналов в адрес сотрудника милиции, пишет «Витебская вясна».

Также Чернявского обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику МВД в размере 500 рублей. Мать осужденного Людмила сказала, что ущерб семья компенсировала еще до оглашения приговора.

По ее словам, дело во фразе «урод в погонах», которую Чернявский использовал 22 августа в переписке в Telegram-чате, а в деятельность сотрудника ее сын не вмешивался.

— И это было сказано не прямо, а в разговоре с кем-то в чате. Без матов. На суде Николай искренне извинялся за эти слова. А тот пострадавший сотрудник говорит: «Как человек я тебе прощаю, но как милиционер — нет», — рассказала женщина.

На суде Чернявский признал вину в полном объеме и раскаялся, просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Людмила живет вместе со своей 77-летней матерью и работает преподавателем в школе. Она рассказала, что ей пришлось продать все свои золотые украшения, чтобы оплатить работу адвоката.

Осужденный раньше работал в воинской части, а затем несколько лет подрабатывал неофициально. Он находился в витебском СИЗО-2 с ноября. Родственники Чернявского намерены обжаловать решение суда.