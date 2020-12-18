Семеро человек стали подозреваемыми по делу об оскорблении жодинского милиционера из‑за их комментариев в соцсетях

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении милиционера (статья 369 УК) в отношении семерых человек, оставивших негативные комментарии о сотруднике Жодинского ГОВД в «Одноклассниках» и телеграм-канале «Жодино для жизни», сообщает МВД.

Как уточняет ведомство, шестеро подозреваемых живут в Минской области, а еще один фигурант находится в Германии.

МВД также опубликовало видео с беседами с четырьмя задержанными подозреваемыми. Двое из них говорят о раскаянии и объясняют, что были возмущены действиями полицейского, о которых рассказывал автор публикации, под которой они оставляли комментарии.

Еще одна опрошенная говорит, что ее комментарий был обращен к «людям, которые продают своих беларусов». При этом МВД не сообщает, какие действия милиционера запечатлел очевидец. Один из опрошенных лишь говорит, что прочитал в соцсетях, как милиционер «поступал с женщинами», но не объясняет, что он делал.