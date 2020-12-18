МВД задержало «националиста и члена группы "Скинхеды"» за призывы к насилию над милиционерами

В Гродненской области сотрудники ГУБОПиК задержали 35-летнего жителя Дятловского района по делу о разжигании ненависти, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД.

По данным следствия, мужчина с лета 2019 года на своей странице во «Вконтакте» публиковал материалы, направленные на разжигание социальной вражды, а также призывал к насилию над милиционерами и их семьями. Против него возбудили уголовное дело по статье 130 УК.

МВД отмечает, что в 2017 году мужчину судили по аналогичной статье. Тогда его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Задержанный — отец трех малолетних дочерей. По утверждению МВД, он «придерживается националистических взглядов и является активным членом незарегистрированной группировки "Скинхеды"». Также опубликовано видео, где задержанный просит прощения «у всех, кого обидел».