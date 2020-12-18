В Осиповичах умер местный житель, заразившийся коронавирусом после 10 суток в ИВС

57-летнего Сергея Щетинко из Осиповичей осудили на 10 суток в ИВС. После выхода на свободу ему стало хуже и он обратился к врачу. У него оказался положительный тест на COVID-19, а через две недели мужчина умер, сообщает TUT.BY.

По словам его жены Аллы Щетинко, супругов задержали 12 ноября: ее — на работе, его — дома. Мужа оставили в ИВС до суда. Накануне они фотографировались в парке, и их вычислили по камерам видеонаблюдения. На следующий день суд признал супругов виновными по статье 23.34 КоАП. Аллу оштрафовали на 10 базовых величин, Сергею назначили 10 суток ареста.

22 ноября Сергей вышел на свободу. Он рассказал жене, что на одни сутки в его камеру поместили мужчину, у которого была высокая температура. Сергей чувствовал недомогание, но вышел на работу. В среду, 25 ноября, ему стало хуже, температура повысилась до 38.7°С. Открыли больничный, у супругов взяли мазки — у обоих оказался положительный тест на COVID-19.

За две недели дома Сергею один раз вызвали скорую из-за боли в груди и высокой температуры. В госпитализации ему отказали: для этого не было оснований, по словам врачей.

В среду 9 декабря Сергею продлили больничный до понедельника. Он до сих пор чувствовал недомогание, а работает мужчина на улице слесарем на Осиповичском заводе железобетонных конструкций.

В пятницу, 11 декабря, Сергей умер. Вместе с сыном он пошел менять колеса в машине, но неожиданно упал. В свидетельстве о смерти, копия которого есть в редакции TUT.BY, причина смерти указана неизвестной. По словам Аллы Щетинко, серьезных проблем со здоровьем у мужа раньше не было. Ей также сообщили, что материалы отправили на экспертизу в Могилев, причину смерти установят примерно через два месяца.

Вдова рассказывает, что COVID-19 дал ей осложнения на кишечник и печень: «Сергею — на легкие, видимо: во время больничного ему делали КТ, которая показала поражение 25% легких, но содержание кислорода было в норме».

Через три дня после смерти Сергея Щетинко ему на работу пришло извещение об оплате времени пребывания в изоляторе. Алла Щетинко пока не знает, нужно ли ей будет платить — с учетом новых обстоятельств.