Правозащитники признали политзаключенными двух молодых людей из Бреста, задержанных за разукрашивание щитов омона

Тихон Клюкач и София Малашевич признаны политическими заключенными. Совместное заявление восьми правозащитных организаций появилось на сайте «Вясны».



Молодых людей задержали на воскресной акции протеста 6 сентября в Минске, где, как утверждается, они разукрасили щиты омона. О задержании девушки рассказали в выпуске новостей по БТ. 18 ноября Следственный комитет предъявил им обвинение по части первой статьи 342 и части второй статьи 339 УК. Сейчас они содержатся в жодинской тюрьме.

Марш единства. Онлайн

По данным следствия, 6 сентября Клюкач и Малашевич «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, которые выражались в публичном выкрикивании лозунгов, совершении громких хлопаний в ладоши, массовом длительном, упорном и непрекращающемся нарушении общественного спокойствия и нахождении в первых рядах массового мероприятия».

Также молодых людей обвиняют в том, что, «выражая явное неуважение к обществу, [...], демонстрируя способности к бесчинству, из хулиганских побуждений, используя баллончики с краской, путем совершения разных надписей и рисунков красками на поверхности щитов специальных средств заграждения, которое принадлежит войсковой части 3620 Министерства обороны, которые были установлены на разведывательно-дозорных машинах (БРДМ-2), повредили указанные щиты, причинив имущественный вред».

Правозащитники утверждают, что разукрашивание щитов омона нельзя считать хулиганством, потому что это это является выражением мнения и содержит оценку действий представителей силовых ведомств: «Кроме того, очевидно, что нанесением надписей железные щиты повредить нельзя, а вред от таких действий носит символический характер».

Всего в Беларуси правозащитниками признаны политическими заключенными 157 человек.