Прокурор запросил два года колонии для обвиняемой по делу о блокировке дороги в Серебрянке

В суде Ленинского района Минска прокурор запросил сроки обвиняемым по делу о блокировке дороги в минском районе Серебрянка. Для Ольги Класковской запросили два года лишения свободы, а для Артура Булавского и несовершеннолетнего Максима Бабича — 2,5 и 3 года «домашней химии», передает корреспондент «Медиазоны».

Для Класковской запросили реальный срок, поскольку у нее есть непогашенная судимость.

13 октября примерно в 22:30 на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова около десяти человек перекрыли проезжую часть, сообщало МВД.

По сообщению милиции, в это время к перекрестку подъехал автомобиль Ford, водитель которого вместе со своим братом вышли из машины и «попросили протестующих освободить дорогу», на что те в итоге согласились.

️«Проезжая мимо протестующих, братья услышали, как в их автомобиль что-то бросили либо ударили по кузову. Они остановились, чтобы выяснить, кто и зачем это сделал. С компанией завязалась словесная перепалка, а затем драка. В результате потасовки водителя и пассажира, несмотря на их активное сопротивление, избили. Кроме того, владельцу авто распылили в глаза перцовый газ», — писало ведомство.

17 декабря в Ленинском суде Минска прошло первое заседание по делу о перекрытии дороги, на котором суд опросил обвиняемых и потерпевших. Всего в деле трое обвиняемых — Ольге Класковской, бывшей корреспондентке «Народной воли», вменяют организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК),

Артура Булавского и несовершеннолетнего Максима Бабича судят по той же статье, а также по эпизоду о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339). На заседании Класковская и несовершеннолетний Бабич не признали вину, Булавский признал вину частично.

Несовершеннолетний Максим Бабич рассказал, что договаривался встретиться с Булавским 13 октября, после чего они случайно встретили незнакомую компанию, которая предложила им прогуляться вместе. По его словам, когда компания предложила выйти на дорогу, Бабич согласился, однако собирался уйти, когда загорится зеленый сигнал светофора, и остался на дороге только из-за возникшей потасовки, потому не считает, что он блокировал транспорт. Свои действия он не считает хулиганством, так как, по его словам, он не был первым, кто начал браниться.

По словам обвиняемого Булавского, он стоял на крайней полосе дороги, на которой находится поворот, и пропускал автомобили, потому не считает, что блокировал дорогу. При этом он «признает вину в том, что находился на проезжей части с группой лиц». С обвинением в злостном хулиганстве Булавский частично согласен, однако утверждает, что не наносил никому ударов и не использовал нецензурную брань, а лишь пытался оттянуть одного из потерпевших от Бабича.

Обвиняемая Класковская отказалась от дачи показаний в суде.

Признанные потерпевшими по делу Владимир Короневич, Оксана Литвиненко и Александр Саельник, находившиеся в транспортном потоке, сказали, что не имеют претензий к обвиняемым.

Водитель и пассажир автомобиля Ford, братья Евгений и Степан Вертиховский также не имеют претензий к обвиняемым, хотя и оказались с ними в потасовке — по их показаниям, Степан, увидев людей на дороге, вышел и нецензурно попросил их уйти. В результате их собеседники согласились пропустить автомобиль, однако, когда братья начали уезжать, они услышали удар по кузову машины и нецензурное выражение в свой адрес. Позже при просмотре записи они поняли, что наехали на что-то, но в тот момент подумали, что кто-то из людей на дороге ударил машину.

Братья покинули Ford и попытались разобраться, но в итоге завязалась драка — по словам Степана Вертиховского, он увидел, как кто-то пытается ударить его брата кулаком в лицо. Также, по словам Вертиховских, неизвестный распылил Евгению в лицо перцовый газ. Вскоре после этого потасовка завершилась и они уехали.