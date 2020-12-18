21‑летнюю жительницу Минской области задержали за комментарий в телеграме, в котором она пожелала «расстрелять» милиционеров

21-летнюю жительницу Минской области задержали по делу об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) из-за ее комментария в телеграме, сообщает МВД.

Как уточняет ведомство, комментарий был размещен под фотографией с личными данными сотрудников милиции. На видео МВД показан скриншот комментария: «Убогие *****. Поставить их у стены и **** расстрелять каждого! Да только не так, что один выстрел и готов, а начать сначала по ногам, потом по рукам! И оставить истекать кровью!».

Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Она признала вину и сказала о раскаянии. На камеру девушка говорит, что «поддалась провокационным действиям» и извинилась перед минскими милиционерами.