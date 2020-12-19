Минчанку, задержанную по делу о чате «Контроль автозаков Минск», арестовали на 15 суток за марш 25 октября

16 декабря суд Советского района Минска назначил 25-летней Анне Аленской 15 суток ареста за участие в акции 25 октября, пишет правозащитный центр «Вясна». При этом 14 декабря Аленскую задержали сотрудники ГУБОПиК как администраторку телеграм-чатов «Контроль автозаков Минск» и «Контроль лошков-петушков».

Административное дело Аленской в суде рассматривала судья Елена Жукович. По протоколу, Аленская «25 октября в период с 14: 30 до не позднее 17:00 <…> приняла активное участие в группе лиц, обозначенных бело-красно-белой символикой, в уличном шествии без разрешения Мингорисполкома».

Аленская полностью признала вину и согласилась с протоколом по административному делу. Согласно нему, минчанку задержали 14 декабря в 16:00. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Возбуждено ли против Аленской уголовное дело, неизвестно, так как за решеткой она находится на основании присужденного ей административного ареста, пишет «Вясна».

14 декабря ГУБОПиК отчитался о задержании Аленской.

«Правоохранители раскрыли одну из администраторш ТГ-каналов, которая с середины лета 2020 года руководит каналом "Контроль автозаков Минск" (10930 подписчиков) и сопутствующим чатом "Контроль лошков-петушков" (1240 подписчиков)», — писало ведомство.