МВД проводит проверку из‑за видео BYPOL с издевательствами над задержанными во Фрунзенском РУВД

Милиция проводит проверку по видео, снятому 12 августа во Фрунзенском РУВД Минска и опубликованному BYPOL, сообщает TUT.by со ссылкой на первого заместителя министра Юрия Назаренко.

«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», — сказал Назаренко.

17 декабря на ютуб-канале BYPOL появилось видео с кадрами происходящего во Фрузенском РУВД 12 августа. На видео люди в балаклавах бьют задержанных, матерятся, говорят «облизать палку» и «почки две, а жизнь одна». Угрожают, что в случае молчания в ответ на вопросы «хуже будет».