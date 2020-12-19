Врача, рассказавшего, что Роман Бондаренко не был пьян, признали политзаключенным

Правозащитники признали политическим заключенным врача больницы скорой помощи Артема Сорокина, который рассказал, что Роман Бондаренко не был пьян. Совместное заявление семи организаций размещено на сайте «Вясны».

Врача Артема Сорокина задержали 19 ноября по делу о разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК). В тот же день по этому же делу задержали журналистку TUT.by, которая со слов врача, подкрепленных документами, рассказал, что в вечер драки Роман Бонадренко не был пьян. Эта версия не соответствовала позиции МВД и СК.