Воскресенский: условие, которое Лукашенко выдвинул для освобождения Бабарико — «вернуть украденные деньги»

На встрече в СИЗО КГБ Лукашенко сказал Виктору Бабарико, что его освободят, если он «вернет украденные деньги». Об этом рассказал Юрий Воскресенский в эфире госканала СТВ.

«Когда член Президиума Координационного совета давала интервью и вот она сказала, дескать, Виктору Бабарико ставили какие-то условия. Поэтому я позволил себе раскрыть эти условия. То есть, когда Виктор спросил "Так а что со мной, Александр Григорьевич", президент сказал: "А с тобой все просто: я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные — и не будешь сидеть". На что Виктор Дмитриевич говорит, что "у вас информация не соответствует действительности, я ничего не присваивал"», — рассказал Воскресенский

По словам Воскресенского, в ответ на это Лукашенко сказал, что в таком случае «будет открытый суд, и все увидят, кто что присваивал».

Ранее член президиума Координационного Совета Лилия Власова говорила, что во время встречи с заключенными в СИЗО КГБ Лукашенко выдвинул условия, при соблюдении которых Виктора Бабарико выпустят на свободу, однако не уточнила, в чем заключались эти условия.

10 октября Лукашенко приехал в СИЗО КГБ и провел там встречу с арестованными оппозиционерами, среди которых присутствовали Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Лилия Власова. На следующий день после встречи из СИЗО КГБ выпустили бывшего активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского. Он рассказал, что ему «поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе"». Позже из СИЗО КГБ выпустили и Лилию Власову.

Сам Юрий Воскресенский, находясь под стражей, давал интервью госканалам, а после выхода из СИЗО КГБ основал «Круглый стол демократических сил» — организацию, которая должна функционировать «в качестве оператора национального диалога от оппозиции». Виктор Бабарико называл Воскресенского «неуполномоченным лицом», которому участники встречи в СИЗО КГБ «не передавали полномочий вести диалог».