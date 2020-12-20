В Новополоцке после детского праздника задержали двух человек, в том числе Деда Мороза

После детской елки на площади Строителей в Новополоцке милиция задержала как минимум двух участников праздника, в том числе и Деда Мороза, пишет TUT.by.

Жена задержанного доцента Полоцкого университета Виктора Якубова Юлия рассказала изданию, что, когда супруги уже уходили с огражденной у елки территории, милиция попросила у них документы. Документов ни у Юлии, ни у Виктора не было, тогда мужа Юлии забрали в ГОВД для установления личности. По словам жительницы Новополоцка, вскоре Виктор сообщил ей по телефону, что остается в отделении до суда.

«Потому что утром у нас была цепочка солидарности, и якобы мы там участвовали. Только мы в ней не участвовали, были дома», — говорит Юлия.

Владимир, который исполнял роль Деда Мороза, рассказал TUT.by, что отъехал на машине от площади и по пути в домой решил заехать в магазин, где его задержали и отвезли в Новополоцкое ГОВД. Как уточняет издание, пока Владимир был в отделении, в машине его ждала жена, которая на празднике была Снегурочкой, но во дворе ГОВД машину осмотрели и забрали по подозрению в угоне.

«Спрашивали, кричал ли я лозунги. Но я работал с детьми. Дети лозунги не кричали — они пели песни, рассказывали стихи. Я угощал их сладостями, купленными с моих собственных средств. В ГОВД проверили мою биографию, по всем протестным акциями, проходившим в ближайшее время. Я в них участия не принимал. Свою позицию по происходящему я им тоже выразил — матерным словом. Они на это ответили: "Ну, вы знаете, в каком мы государстве живем"», — рассказывает Владимир.

Как сообщает TUT.by, из ГОВД Владимира отпустили через несколько часов после задержания.