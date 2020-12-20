Против администратора телеграм‑канала «Каратели Молодечно» возбуждено дело о клевете

Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора телеграм-канала «Каратели Молодечно», сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению МВД, администратором канала оказался 18-летний студент из Молодечно. СК возбудил против него уголовное дело о клевете (статья 188 УК).

В чате студент «размещал персональные данные сотрудников милиции, агитировал участвовать в массовых беспорядках», пишет ведомство.

«В своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта. Информацию дублировал и в других деструктивных чатах», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном МВД, молодой человек стоит на фоне стенда с государственным флагом и гербом. Он рассказывает, что задержан за администрирование канала «Каратели Молодечно», а в канале публиковал «личную информацию сотрудников, в том числе ложную».