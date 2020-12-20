«Прессбол», главредом которого недавно стал экс‑корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин, удалил новость об освобождении Хижинковой

Сегодня с сайта спортивной газеты «Прессбол» пропала новость про освобождение Ольги Хижинковой после административного ареста, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Вскоре на сайте снова появилась заметка об освобождении модели, но уже с другим текстом: «Тот, кто опять снимет или сотрет эту новость — человек без совести».

Позже текст новости опять исчез.

И через какое-то время опять появился: «И не надо затыкать рот честным журналистам "Прессбола" позорным стиранием новости и ее обсуждения!».

17 декабря в «Прессболе» сменился главный редактор — им стал бывший корреспондент телеканала ОНТ Сергей Лисичкин.

Он пятый главред издания в истории и уже третий в 2020 году. Предшественник Лисичкина Дмитрий Герчиков возглавлял газету в течение пяти месяцев.

Обновлено 21.12 в 00:10. Добавлена информация про повторное удаление текста новости.

Обновлено 21.12 в 00:40. Добавлена информация про то, что текст новости снова появился на сайте.