«Прессбол», главредом которого недавно стал экс‑корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин, удалил новость об освобождении Хижинковой
«Прессбол», главредом которого недавно стал экс‑корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин, удалил новость об освобождении Хижинковой
20 декабря 2020, 23:09
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Сегодня с сайта спортивной газеты «Прессбол» пропала новость про освобождение Ольги Хижинковой после административного ареста, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Вскоре на сайте снова появилась заметка об освобождении модели, но уже с другим текстом: «Тот, кто опять снимет или сотрет эту новость — человек без совести».

Скриншот: БАЖ

Позже текст новости опять исчез.

Скриншот: «Медиазона»

И через какое-то время опять появился: «И не надо затыкать рот честным журналистам "Прессбола" позорным стиранием новости и ее обсуждения!».

Скриншот: «Медиазона»

17 декабря в «Прессболе» сменился главный редактор — им стал бывший корреспондент телеканала ОНТ Сергей Лисичкин.

Он пятый главред издания в истории и уже третий в 2020 году. Предшественник Лисичкина Дмитрий Герчиков возглавлял газету в течение пяти месяцев.

Обновлено 21.12 в 00:10. Добавлена информация про повторное удаление текста новости.

Обновлено 21.12 в 00:40. Добавлена информация про то, что текст новости снова появился на сайте.

     
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