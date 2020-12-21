Против Тихановской и членов КС возбуждены дела о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти

Генпрокуратура возбудила уголовное дело о создании экстремистского формирования (статья 362-1 УК) против членов Координационного совета, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Уголовное дело начато в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского «и иных лиц».

Как пишет пресс-служба ведомства, это дело начато «с учетом данных, полученных в ходе расследования СК» уголовного дела о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК).

Помимо этого, в отношении создателя фонта By_Help Андрея Леончика и других неназванных граждан дело о финансировании деятельности экстремистского формирования по статье 361-2 УК.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) против членов Координационного совета. Конкретные имена подозреваемых по этому делу не называются.