МВД создало базу данных участников несанкционированных акций. Об этом в эфире канала «Беларусь 1» сказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», — говорит Купченя.

В сюжете говорится, что в базу входит пол, возраст, регион, место работы или учебы и «увлечение».

Купченя привел пример работы этой системы:

«Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в город Минск для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его здесь задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже задерживался в Бресте и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде».

В сюжете показан участковый Сергей Бичиков, который привел еще один пример работы с картотекой:

«Семь человек состоят на профилактическом учете согласно закону о профилактике. Двое из них состоят на профилактическом учете и также неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Данная информация была занесена в информационную базу, когда их задерживали, и я ее получил в ходе своей служебной деятельности».

«Главой государства была поставлена задача, когда меня назначали на должность первого заместителя начальника милиции общественной безопасности, о восстановлении общественного порядка в Республике Беларусь. В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу», — сказал в сюжете начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.