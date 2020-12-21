Минчанина, ходившего на протесты с российским флагом, осудили на 2 года «домашней химии» за сопротивление омоновцам

Ходившего с российским флагом на акции минчанина осудили на 2 года «домашней химии» за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел (часть 1 статьи 363 УК), пишет «Вясна».

21 декабря суд Первомайского района Минска осудил 46-летнего индивидуального предпринимателя Святослава Зайцева. Мужчину обвинили в том, что он сопротивлялся при задержании 17 сентября после Цепи солидарности в Уручье. В тот вечер Зайцев хотел присоединиться к акции с российским флагом, но был задержан и избит сотрудниками ОМОНа в оливковой форме.

Из РУВД Первомайского района с черепно-мозговой травмой его доставили в реанимацию, а потом в хирургическое отделение, куда пришли сотрудники милиции и заключили его под стражу, приковав наручниками к больничной койке на 72 часа. Потерпевшие сотрудники ОМОНа, данные которых в материалах дела были изменены, а сами в суд пришли в балаклавах и кепках, только на суде сказали, что Зайцев применял к ним насилие, во время следствия они этого не заявляли.

Зайцев вину признал частично, так как, по его словам, «действовал в состоянии аффекта»:

«Я признаю, что было совершено сопротивление сотрудникам ОМОНа, но действовал я в этот момент без умысла, а именно в состоянии аффекта, так как я пытался освободиться от неустановленных от меня лиц».

Государственная обвинительница запросила у суда наказание для Зайцева в виде 12 месяцев ограничения свободы. Судья суда Первомайского района Светлана Черепович переквалифицировала обвинение Зайцева с части 1 на часть 2 статьи 363 Уголовного кодекса, но приговорила его к двум годам «домашней химии» за сопротивление сотрудникам органам внутренних дел.