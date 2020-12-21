Генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего посла Беларуси в Аргентине

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Дело против Астапенко начато по части 1 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), он находится в статусе подозреваемого.

По сообщению пресс-службы, Генпрокуратура рассмотрела материалы в отношении бывшего посла, которые направили коллеги из МИДа. Утверждается, что «подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США» в личных целях.

Владимир Астапенко рассказал TUT.BY, что это за сумма: «Речь идет о стоимости авиабилетов, которые посольство купило для меня, моей супруги и ребенка для перелета из Буэнос-Айреса через Париж в Минск, когда я получил указание от МИД откомандироваться (23 октября). В тот момент я был еще при должности, исполнял обязанности посла. В полном соответствии с инструкциями МИД по моему указанию посольство приобрело билеты по самой минимальной цене, экономя бюджетные средства, как инструкция и предписывает».

Он также пояснил, что взял с собой три коробки в качестве дополнительного багажа и заплатил за это 300 долларов. Билеты обошлись в две тысячи долларов, также посольство заплатило за суточные (50 долларов) и проезд двух служебных автомобилей в аэропорт и обратно. Астапенко обменял билеты и полетел из Парижа в Варшаву, о чем уведомил МИД. В Минск он в итоге так и не доехал, и министерство потребовало вернуть деньги, но решить этот вопрос в суде, по словам бывшего посла, отказалось.

Астапенко подал в отставку 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, сказав, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства.

16 декабря стало известно, что Владимир Астапенко подал в суд на МИД из-за несогласия с формулировкой в приказе о своем увольнении.

Обновлено в 23:30. Добавлен комментарий Владимира Астапенко о происхождении указанной Генпрокуратурой суммы.