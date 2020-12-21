Директор «Прессбола» признался, что снимал новость о выходе Ольги Хижинковой с сайта издания

Директор ООО «Прессбол-91» Юрий Орлов убирал с сайта издания новость о выходе на свободу «Мисс Беларусь 2008» и экс-пресс-секретаря брестского ФК «Динамо» Ольги Хижинковой. Об этом он рассказал в интервью «Нашай Нiве»

Орлов объяснил это тем, что в «Прессболе» есть установка — никаких материалов с политическим подтекстом и политической окраской. Это требование Орлов озвучил 1 июля, когда главным редактором издания стал Дмитрий Герчиков. 17 декабря его сменил бывший корреспондент телеканала ОНТ Сергей Лисичкин.

Аргумент журналиста «Нашай Нiвы», что Ольга Хижинкова работала пресс-секретарем брестского «Динамо» и поэтому интересна аудитории «Прессбола», Орлов не принял: «Это ваше личное мнение. На самом деле то, что она когда-то была пресс-секретарем, к спорту не имеет никакого отношения. Вот такая простая позиция».

Также он сказал, что издание не станет выбирать «Человека года», потому что «в теперешней ситуации это будет связано с политической окраской» вне зависимости от того, кто победит. В голосовании читателей сейчас лидирует баскетболистка Алена Левченко.

20 декабря на сайте «Прессбола» пропала новость про освобождение Ольги Хижинковой после административного ареста. Вскоре она вернулась, но с другим текстом: «Тот, кто опять снимет или сотрет эту новость — человек без совести». Позже текст новости опять исчез, а ночью появился такой: «И не надо затыкать рот честным журналистам "Прессбола" позорным стиранием новости и ее обсуждения!».