Жителя Светлогорска осудили на 2,5 года ограничения свободы за комментарии в телеграме

Суд признал жителя Светлогорска Сергея Мироевского виновным в грубом нарушении порядка (часть первая статьи 342) и осудил на два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщает «Ранак».

По данным следствия, 11 августа Мироевский написал в Telegram-канале «Светлогорск для жизни» «инструкции по участию в групповых несанкционированных мероприятиях на территории Светлогорска, блокированию автодорог, организации засад и нападению на сотрудников милиции».

Гособвинитель запросила наказание в виде ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на три года.

Защита назвала позицию обвинения «нецелесообразной и даже неразумной» и обратила внимание на то, что Мироевский — единственный кормилец в семье. У него на иждивении находятся двое малолетних детей, один из них новорожденный.

Судья Александр Володькин признал Сергея Мироевского виновным, приговорил к двум с половиной годам «химии» и постановил конфисковать мобильный телефон. Защита намерена обжаловать решение суда.