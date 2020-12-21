«Народный трибунал» утверждает, что узнал имя одного из застреливших Тарайковского бойцов «Алмаза»

Инициатива «Белорусский Народный Трибунал» утверждает, что Александра Тарайковского во время протестов 10 августа застрелили два бойца «Алмаза», одного из них зовут Никита Коровин. Об этом сообщается в предварительном расследовании, опубликованном на сайте проекта.

Расследователи не сообщают, каким образом установили имя одного из подозреваемых: «Была проделана отдельная аналитическая и оперативная работа по установлению личности преступника, раскрытие деталей которой в настоящее время не представляется возможным».

На сайте указано, что расследование провела группа бывших и действующих силовиков при «непубличной экспертной поддержке коллег из европейских стран и Швейцарии». Руководил командой Игорь Макар, замкомандира «Алмаза» в середине 2000-х.

В основе расследования лежат три видео, в которых запечатлен момент гибели Александра Тарайковского возле ст. м. «Пушкинская» 10 августа около 23:00. Пресс-секретарь МВД в тот же вечер сообщил, что «один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Эта версию опровергают видео, на которых Тарайковский не держит в руках никаких взрывных устройств, а падает после выстрела со стороны силовиков. Расследователи утверждают, что в Александра Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров. Также они считают, что выстрел Никиты Коровина был прицельный, и он, «ввиду своих профессиональных обязанностей, абсолютно точно знал, что выстрел с такого расстояния, прицельно нанесенный в область сердца, приведет к смерти».

13 ноября Следственный комитет приостановил проверку по делу гибели Александра Тарайковского.