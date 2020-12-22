МВД отчиталось о задержании двух витеблян, снявших госфлаг с магазина; у них нашли оружие и «предположительно марихуану»

В Витебске милиция задержала двух местных жителей, которые сняли государственный флаг со здания одного из магазинов, сообщает пресс-служба МВД.

Через несколько минут после случившегося, как пишет ведомство, мужчин задержали.

«Ими оказались местные жители — 19-летний повар и 23-летний грузчик. Свои действия они объяснили алкогольным опьянением», — говорится в сообщении МВД.

Утверждается, что один из задержанных находится в розыске за уклонение от призыва в армию. В его квартире «нашли растительные вещества — предположительно марихуану — и приспособления для курения смесей».

В квартире другого задержанного оперативники обнаружили пневматический пистолет, части ленты для стрельбы из пулемета, патроны и несколько подсумков для боеприпасов, пишет пресс-служба.

Задержанные находятся в отделе милиции, силовики проводят проверку по фактам незаконного оборота наркотиков (статья 328 УК) и надругательства над государственной символикой (статья 370 УК).