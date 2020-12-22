В Минске задержали члена Координационного совета Ксению Луцкину, пишет TUT.by.

Отец Ксении Олег Владимирович рассказал изданию, что его дочь задержали около 16:00 в районе ЦУМа — ему на телефон пришел сигнал SOS, а когда мужчина перезвонил, то услышал плач и просьбы дочери приехать.

«Сейчас проходит обыск у нее в квартире, много людей зашло, ее сын-пятиклассник там находится — звонил мне, плакал. Там сейчас находится мой сын, ее брат», — рассказывал ранее отец Ксении.

До конца августа, пишет TUT.by, Луцкина работала в Белтелерадиокомпании, а затем ушла с позиции специального корреспондента по собственному желанию из-за несогласия с политикой руководства.