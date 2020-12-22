18‑летний администратор телеграм‑канала «Каратели Молодечно» после задержания уехал из страны

18-летний администратор телеграм-канала «Каратели Молодечно» Алексей Кренть после задержания покинул Беларусь. Об этом Кренть рассказал «Медиазоне».

Сообщение о задержании администратора появилось 20 декабря. Тогда же сообщалось, что против Крентя возбудили уголовное дело о клевете (статья 188 УК).

Как вспоминает администратор, к его дому в Молодечно пришли около 9 вечера 19 декабря — когда он выходил из дома, его попросили пройти в милицейскую машину. По словам Алексея, сначала его спрашивали про знакомого, который недавно закончил жизнь самоубийством, потом про то, в каких группах состоит в телеграме.

«Потом начали напрямую говорить, что я админ "Карателей Молодечно" — я отрицал. Говорили, что если не сознаешься, то мы тебя закроем, а если расскажешь, то пойдешь на "помощь следствию" и отделаешься штрафом. Я отказался», — рассказывает Кренть.

После обыска, во время которого изъяли ноутбук, планшет и телефон, Алексей «понял, что, скорее всего, ничего не спасет» и пообещал все рассказать.

Администратор вспоминает, что после обыска его отвезли в Вилейский РОВД, где записали признание на видеокамеру.

По словам Крентя, его сим-карта была зарегистрирована на дедушку — милиция приехала к нему на работу и попросила сделать еще одну. С новой сим-картой силовики требовали у Алексея пароль от аккаунта:

«Написал десять почтовых адресов и 130 паролей. В сумме должно было быть 1300 попыток», — говорит Алексей.

В итоге зайти в учетную запись администратора милиционеры смогли, «но аккаунты были очищены». После этого Крентя отпустили — он сел на самолет в Минске и улетел в Украину.