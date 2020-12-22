Обвиняемая по делу о блокировке дороги в Серебрянке получила два года колонии

Суд Ленинского района Минска огласил приговоры по делу о блокировке дороги в районе Серебрянка 13 октября. Судья Марина Запасник приговорила Ольгу Класковскую к двум годам лишения свободы, Артура Булавского и несовершеннолетнего Максима Бабича — к двум с половиной и трем годам «домашней химии» соответственно, передает корреспондент «Медиазоны».

Такие сроки для обвиняемых запрашивал прокурор Святослав Великий.

Бывшую корреспондентку газеты «Народная Воля» обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Артуру Булавскому и несовершеннолетнему Максиму Бабичу кроме этой статьи вменяют злостное хулиганство (часть 2 статьи 339).

В суде Класковская и несовершеннолетний Бабич не признали вину, Булавский признал вину частично.

Эпизоды, по которым обвиняют Класковскую, Булавского и Бабича произошли 13 октября примерно в 22:30 на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова, когда около десяти человек перекрыли проезжую часть.

Несовершеннолетний Максим Бабич рассказал, что договаривался встретиться с Булавским 13 октября, после чего они случайно встретили незнакомую компанию, которая предложила им прогуляться вместе. По его словам, когда компания предложила выйти на дорогу, Бабич согласился, однако собирался уйти, когда загорится зеленый сигнал светофора, и остался на дороге только из-за возникшей потасовки, потому не считает, что он блокировал транспорт. Свои действия он не считает хулиганством, так как, по его словам, он не был первым, кто начал браниться.

По словам обвиняемого Булавского, он стоял на крайней полосе дороги, на которой находится поворот, и пропускал автомобили, потому не считает, что блокировал дорогу. При этом он «признает вину в том, что находился на проезжей части с группой лиц». С обвинением в злостном хулиганстве Булавский частично согласен, однако утверждает, что не наносил никому ударов и не использовал нецензурную брань, а лишь пытался оттянуть одного из потерпевших от Бабича.

Обвиняемая Класковская отказалась от дачи показаний в суде.

Признанные потерпевшими по делу Владимир Короневич, Оксана Литвиненко и Александр Саельник, находившиеся в транспортном потоке, сказали, что не имеют претензий к обвиняемым.

Водитель и пассажир автомобиля Ford, братья Евгений и Степан Вертиховский также не имеют претензий к обвиняемым, хотя и оказались с ними в потасовке — по их показаниям, Степан, увидев людей на дороге, вышел и нецензурно попросил их уйти. В результате их собеседники согласились пропустить автомобиль, однако, когда братья начали уезжать, они услышали удар по кузову машины и нецензурное выражение в свой адрес. Позже при просмотре записи они поняли, что наехали на что-то, но в тот момент подумали, что кто-то из людей на дороге ударил машину.

Братья покинули Ford и попытались разобраться, но в итоге завязалась драка — по словам Степана Вертиховского, он увидел, как кто-то пытается ударить его брата кулаком в лицо. Также, по словам Вертиховских, неизвестный распылил Евгению в лицо перцовый газ. Вскоре после этого потасовка завершилась и они уехали.