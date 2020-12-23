В квартире гомельского активиста Владимира Непомнящих проходит обыск

В Гомеле проходит обыск на квартире активисту Объединенной гражданской партии Владимиру Непомнящих, сообщает правозащитный центр «Гомельская Весна».

По информации правозащитников, Непомнящих проходит подозреваемым в угрозах должностному лицу (статья 366 УК). Он задержан на 72 часа.

По предварительной информации, дело завели за угрозы прокурору во время ноябрьского процесса Георгия Василенко, которого приговорили к двум годам «домашней химии» за замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый на площади Ленина в Гомеле во время акции протеста.