Двоих брестчан осудили на 3 и 3,5 года колонии за сопротивление милиции 9 августа

Суд признал 25-летнего Александра и 32-летнего Михаила из Бреста виновными в сопротивлении милиции (часть вторая статьи 363 УК) во время акции протеста 9 августа, сообщает «Брестская газета».

Александра приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, Михаила — к трем годам аналогичного наказания.

По версии обвинения, мужчины оказали сопротивление милиционерам во время акции протеста 9 августа в Бресте. Потерпевшими указаны два сотрудника ОВД. На суде они давали показания измененными голосами из комнаты защиты свидетелей.

По их показаниям, в день выборов сотрудники были на службе и «находились в группе изъятия агрессивных людей из толпы». Один из них получил травму ноги, у него образовалась гематома и побаливало ухо. К другому насилие не применялось, но была угроза его применения.

На суде обвиняемый Александр рассказал, что вечером 9 августа возвращался домой из офиса и возле ЦУМа увидел большое скопление людей. Встретив знакомых, мужчина пошел вместе с толпой. Около СШ № 15 шествию преградили дорогу милиционеры со щитами. По словам Александра, он распознал агрессоров в толпе и попытался их успокоить, но в это время между «людьми в черном» (это были сотрудники милиции) и гражданскими началась потасовка.

«В тот момент я не отдавал себе отчет, что я делаю», — сообщил на суде Александр и добавил, что хотел прекратить драку, но в итоге попал ногой сотруднику в бедро. Мужчина полностью признал свою вину и сказал, что раскаивается.

Обвиняемый Михаил частично признал вину, поскольку применения насилия не было. По его словам, 9 августа он оказался в центре Бреста во время велопрогулки. Перекрытое в центре города движение вынудило его присоединиться к протестующим. Он не отрицал, что замахнулся на сотрудника милиции: этот эпизод ему показали на видео. Удар цели не достиг, а как это все произошло, Михаил объяснить не смог.