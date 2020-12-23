Брестчанина, забравшего домой милицейскую рацию после акции протеста, осудили на 2 года «домашней химии»

Суд в Бресте признал 34-летнего Дмитрия Щурко виновным в краже милицейской рации (часть первая статьи 205 УК) во время акции протеста и приговорил его к двум годам «домашней химии», пишет TUT.BY.

Инцидент произошел 20 сентября в Бресте. По версии обвинения, пока милиционеры задерживали протестующих, Щурко достал из подсумка бронежилета одного из силовиков радиостанцию и унес ее домой. Через день его вызвали в отделение милиции, где он вернул оборудование. В УВД ущерб оценили в 890 рублей.

Брестчанин не признал свою вину. В суде он рассказал, что в тот день возле памятника 1000-летия завязалась потасовка. Омоновцы попытались скрутить мужчину.

— Я попросил помощи, меня освободили. После чего я увидел на плитке лежащую рацию. Ни у кого из подсумка ее никто не выхватывал. Рация лежала на плитке, — рассказал на суде обвиняемый.

По его словам, после этого он сказал в радиостанцию: «У меня ваша рация». Ему никто не ответил. Щурко пошел на рынок купить новую майку, так как старую порвали во время потасовки, и уехал домой. Через день ему позвонили из уголовного розыска и сказали подойти в милицию. Там он вернул рацию, его допросили, задержали и отправили в ИВС Ленинского РОВД.

Дмитрий Щурко пояснил, что красть рацию не собирался, а с тротуара он ее подобрал для того, чтобы использовать в качестве доказательства преступлений неизвестных, которые задерживали мирных демонстрантов. Такое уголовное дело возбуждено не было, а сам Дмитрий до звонка из уголовного розыска с заявлением никуда не обращался.