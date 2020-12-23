Главреда «Брестской газеты» вызывают в прокуратуру из‑за участия в видео с осуждением насилия

Главного редактора негосударственной «Брестской газеты» Виктора Марчука вызывают прокуратуру для дачи объяснений по видеоролику с осуждением насилия, сообщает издание.

Утром в редакцию газеты пришла милиция, чтобы ознакомить Марчука с повесткой. Сфотографировать бумагу, подписанную заместителем прокурора Бреста Артемом Ролинским, главреду не разрешили. Марчук должен явиться в прокуратуру сегодня к 17:00.

«Я не первый и, наверное, не последний, кого вызывают по поводу этого видеоролика. Ничего там противозаконного нет, иначе бы я в нем не снимался. Но сейчас власть работает в режиме зачистки всех и вся, кому не нравятся их действия и кто публично об этом заявляет. А мое участие в этом ролике — это естественная реакция нормальных людей на происходящее, выраженная публично с использованием современных технологий и каналов распространения», — комментирует ситуацию Виктор Марчук.

TUT.BY сообщает, что ранее под таким же предлогом в прокуратуру вызывали и других участников съемки.

18 декабря главный редактор «Брестской газеты» обратился к читателям издания с просьбой отказаться от подписки на первое полугодие 2021 года. Причина — отказ Брестской типографии с нового года печатать газету.