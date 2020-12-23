Гражданку Швейцарии, получившую два с половиной года колонии за сорванную с омоновца балаклаву, признали политзаключенной

Восемь правозащитных организаций Беларуси признали политзаключенной гражданку Швейцарии Наталью Херше, осужденную на два с половиной года колонии по статье о сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК) за сорванную с омоновца балаклаву, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По мнению правозащитников, Херше не совершила уголовного преступления, «поскольку деятельность сотрудников МВД по задержанию участников мирного собрания выходила за пределы “исполнения ими обязанностей по охране общественного порядка”». В тексте заявления правозащитники пишут, что повреждения, которые получил потерпевший сотрудник МВД, не являются преступными, а сама Херше причинила их по неосторожности.

Правозащитники отмечают, что неповиновение или сопротивление Херше было спровоцировано «первоначально непропорциональным использованием сотрудниками МВД физической силы, угрозой применения спецсредств или оружия», а сама гражданка Швейцарии не имела умысла на причинение вреда здоровью милиционера.

«Стоит отметить, что даже при квалификации действий Н. Херше в целом как сопротивление сотруднику МВД, акт снятия с потерпевшего маски (балаклавы) является отдельным деянием (символического характера), направленным на деанонимизацию лиц, произвольно задерживающих участников протестных акций, применяющих к ним насилие, и это не имеет ничего общего с неподчинением или сопротивлением», — сказано в заявлении.

По мнению правозащитников, в суде над Херше был нарушен принцип справедливого разбирательства, а избранное наказание непропорционально правонарушению, в котором ее признали виновной.

«Очевидно, что именно в связи с наличием политических мотивов со стороны власти, Наталья Херше была селективно лишена свободы по сравнению с другими лицами», — добавляют правозащитники.

Беларуску Наталью Херше, последние 12 лет проживающую в Швейцарии, задержали 19 сентября около 17 часов по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно протоколу, при задержании Наталья не подчинилась требованию сотрудников пройти в служебный транспорт и пыталась скрыться. Когда ей помешал это сделать омоновец Сергей Кончик, она умышленно оказала сопротивление с насилием: вырывалась и упиралась, схватила Кончика за лицо и поцарапала, стащила балаклаву. По протоколу, в результате балаклава порвалась, а у милиционера появились телесные травмы.

Херше не признала вину в том, что участвовала в несанкционированном митинге и что нанесла телесные повреждения. По ее словам, она участвовала в мирной акции протеста, а балаклаву просто пыталась снять с омоновца.