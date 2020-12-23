В законе о лечебно‑трудовых профилакториях увеличили возможный срок принудительной изоляции

10 декабря Александр Лукашенко подписал закон №70-З, вносящий изменения в закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них», сообщает госагенство «Белта» со ссылкой на МВД. Среди прочего, закон определяет понятие «асоциальный образ жизни» и увеличивает срок возможной принудительной изоляции в ЛТП. Он вступит в силу с 30 декабря.

Законопроект, разработанный Департаментом исполнения наказаний и главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД, по утверждению представителя ГУОПП, предназначен для приведения закона о ЛТП в соответствие с декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

По словам представителя ГУОПП, поскольку в декрете №3 используется «новое для отечественного законодательства понятие» — «трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни», а принятие решения о направлении таких людей в ЛТП принимают специальные комиссии, созданные исполкомами, то возникает необходимость в квалификации понятия «асоциальный образ жизни». Кроме того, в новом законе определяется алгоритм направления граждан в ЛТП и роль комиссий в нем.

По сообщению ведомства, в документе в качестве критериев асоциального образа жизни устанавливаются систематическое злоупотребление алкоголем, наркотическими или другими одурманивающими веществами и совершение административных правонарушений в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

«Такие действия будут однозначно свидетельствовать об антиобщественном поведении и в совокупности являться единым базовым основанием для направления асоциальных граждан в ЛТП», — сказали в ГУОПП МВД.

Также теперь при направлении граждан в ЛТП в третий и более раз, их могут принудительно изолировать на два года, а не на год, как раньше.

«Если гражданин направляется в профилакторий в третий и более раз, то теперь по решению суда он может быть подвергнут принудительной изоляции сроком на два года вместо одного. Наряду с этим законом корректируются и основания для сокращения назначенного срока их нахождения в ЛТП: не менее трех четвертей срока в отношении граждан, направленных в профилакторий во второй раз, и не менее половины срока — в отношении иных граждан», — уточнили в ДИН.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года, подписанный Александром Лукашенко, предполагал, что граждане, не участвующие в финансировании госрасходов более полугода должны были выплачивать специальный сбор. Декрет вызвал волну протестов в Беларуси, и в него внесли изменения — в 2018 году Лукашенко подписал Декрет №1 «О содействии занятости населения», по тексту которого трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Совмином, целиком, а не частично.