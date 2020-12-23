Подозреваемого по уголовному делу за участие в «Марше против террора» арестовали за хранение марихуаны

У одного из подозреваемых в грубом нарушении порядка (часть первая статьи 342 УК) за участие в «Марше против террора» при обыске в квартире нашли сверток с марихуаной, сообщает Следственный комитет.

Мужчине предъявлено обвинение за хранение наркотических средств без цели сбыта (часть первая статьи 328 УК), его заключили под стражу.

У 26-летнего подозреваемого по уголовному делу по статье 342 УК провели обыск по месту жительства. Следователи обнаружили в квартире сверток с веществом растительного происхождения, электронные весы, деревянную трубку и полимерные пакеты.

Химическая экспертиза заключила, что изъятое вещество — это марихуана. В ходе обыска следователи изъяли более двух грамм запрещенного вещества. Обвиняемый сказал, что приобрел наркотическое средство в большей массе несколько месяцев назад для собственного употребления. По его словам, за последнее время он употребил марихуану больше 20 раз.

1 ноября во время «Марша против террора» задержали, по данным правозащитного центра «Вясна», 313 человек. На следующий день Следственный комитет объявил, что почти все задержанные — 231 человек — стали подозреваемыми по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).