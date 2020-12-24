Студент БГУИР Ян Солонович восьмой раз подряд получил сутки, теперь общий срок составит 114 дней

Суд Партизанского района Минска вынес очередное решение по административному делу об участии в протестах студента БГУИР Яна Солоновича, проработавшего два месяца в научно-техническом центре КГБ, сообщает TUT.by. С ноября это восьмой решение об аресте Солоновича, суммарно он должен провести в изоляторе 114 суток.

Сегодняшнее решение вынес судья Михаил Макаревич. До этого он уже трижды судил студента. Теперь он назначил Солоновичу еще 15 суток.

На этот раз суд рассматривал дело об участии в акции 25 октября. В отличие от предыдущих слушаний, в этот раз Солонович не признал вину, поскольку не помнил, участвовал ли в акции в тот день.

Солонович находится в изоляторе с начала ноября. Он рассказал, что на прошлой неделе условия содержания ужесточили — теперь практически каждый день арестованным нужно поднимать нары. Кроме того, по словам Солоновича, его не водят ни на прогулки, ни в душ.

Мать студента рассказывала, что 21-летний юноша 1 сентября после практики в качестве инженера устроился в научно-технический центр КГБ на полставки. После задержания на акции из РОВД его увезли в КГБ, где он подписал заявление об отставке.

В конце ноября правозащитники признали Солоновича политзаключенным и потребовали немедленно освободить его.