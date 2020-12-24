Суд отказал в иске экс‑послу в Аргентине, оспаривавшему причину увольнения

Суд Ленинского района рассмотрел иск экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к МИД. Судья Ольга Шодор отказала бывшему дипломату в удовлетворении искового заявления об изменении причины увольнения, сообщил «Медиазоне» адвокат Сергей Зикрацкий.

Владимир Астапенко находится в Варшаве, в суде его интересы представлял адвокат Зикрацкий. Представители ответчика не приходили на заседания суда.

Астапенко не согласен с указанной в приказе об увольнении причиной — в документе речь идет «о совершении проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». В прениях адвокат отметил, что истец считает эту формулировку «незаконной».

Бывший дипломат указывал в заявлении на увольнение другую причину. Его защитник в суде объяснял, что Астапенко отказался представлять интересы государства из-за нарушения прав и свобод граждан, фальсификации выборов, безнаказанного милицейского произвола и инаугурации нелегитимного президента. Сам факт увольнения Астапенко не оспаривает.

На заседании 23 декабря Зикрацкий рассказал, что сторона истца неоднократно пыталась узнать, какой именно проступок совершил Астапенко в должности посла. Министерство иностранных дел не согласилось с исковым заявлением.

«МИД делает вывод, что раз назначение и отзыв послов — прерогатива президента, то МИД просто выполняет поручения президента. Мы полагаем, что несмотря на то, что решение об освобождении Астапенко от должности посла принято президентом, это не препятствует рассмотрению трудового спора и суду необходимо проверить, имелись ли такие основания для увольнения, как указано в указе президента. Мы считаем, что не существовало никаких проступков, несовместимых с занимаемой должностью посла, и увольнение является незаконным», — заявлял адвокат.

По мнению защитника, в суде не были представлены доказательства того, что Астапенко совершил какой-либо проступок. До суда и во время заседания Зикрацкий ходатайствовал об участии Астапенко в суде по видеосвязи, но судья Шодор не удовлетворила эту просьбу.

Зикрацкий обращал внимание, что предложения по назначению и снятию с должности послов вносит Совмин, а президент согласовывает кандидатуры. Он просил суд истребовать в Совмине сведения о внесении предложения об увольнении Астапенко и сведения о проступке, из-за которого было решено освободить его от должности.

Астапенко подал в отставку 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, сказав, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства.

16 декабря стало известно, что Владимир Астапенко подал в суд на МИД из-за несогласия с формулировкой в приказе о своем увольнении.

21 декабря Генпрокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела против бывшего посла Беларуси в Аргентине. Дело начато по части 1 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).