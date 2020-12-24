В Бресте задержали еще одного участника протестов по делу о массовых беспорядках 10 августа

24-летнего жителя Бреста, участвовавшего в акции 10 августа, задержали по делу о массовых беспорядках, сообщает МВД.

«Мужчина находился в группе агрессивно настроенных лиц и применил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, охранявшего общественный порядок. В частности, он с разбега ударил ногой в щит, который милиционер держал в руках», — сказано в сообщении ведомства.

Под камеру задержанный сказал, что раскаивается и больше не будет участвовать в «массовых беспорядках». Молодого человека арестовали.

В конце октября милиционеры по тому же делу задержали 16-летнего школьника и 37-летнего гражданина Азербайджана. По версии следствия, подросток бросил в сторону милиционеров бутылку, а иностранец привез пассажиров на акцию, а потом поддавшись влиянию толпы, присоединился к протестам и бросал в силовиков камни.

Еще один брестчанин, участвовавший в акции 10 августа, стал подозреваемым сразу по двум делам — о массовых беспорядках и хулиганстве. В МВД считают, что он бросал в милиционеров палки и камни, а также разбил зеркало служебного автомобиля.