Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь

Глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича вернулся в Беларусь, пишет Sputnik со ссылкой на источники в Римско-католической церкви.

«Он еще не Минске, но в страну уже приехал. Сегодня возглавит рождественскую службу в минском архикафедральном костеле», — сообщили изданию источники в РКЦ в Беларуси.

Ранее о том, что 24 и 25 декабря митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит торжественное богослужение в двух минских костелах, написал портал Католического костела в Беларуси.

О том, что митрополит сможет вернуться в страну, накануне заявил министр иностранных дел Владимир Макей. 17 декабря спецпосланник папы римского Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти встретился с Александром Лукашенко и передал ему письмо, «связанное с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича». После этого Лукашенко дал поручение «найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов».

При этом глава МИД отметил, что новогодние праздники тоже способствовали решению вопроса, «несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной».

Митрополит не мог вернуться в страну из Польши с 31 августа, когда его не пропустили беларуские пограничники без объяснения причин. Адвокат Антон Гашинский объяснял TUT.by, что белоруса могут не пустить в страну только при условии, что его гражданство признано утратившим силу. У митрополита Кондрусевича есть только беларуский паспорт. От российского гражданства он отказался около 10 лет назад, отмечал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

1 сентября Александр Лукашенко сказал, что Тадеуш Кондрусевич ездил в Польшу на «консультации» и, «получив определенные задачи», приехал в Беларусь. Власти заподозрили, что у архиепископа есть второе гражданство, из-за чего он попал в список невъездных граждан.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез, и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — сказал Лукашенко.

14 сентября стало известно, что Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, потому что его паспорт был признан недействительным. Вскоре руководитель департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун пояснил, что МВД проводит проверку принадлежности митрополита к гражданству Республики Беларусь. Также он отметил, что проверку начали еще до его отъезда в Польшу, а «последовавшие события — всего лишь совпадение».

Архиепископ осуждал действия силовиков, которые 26 августа заблокировали входы и выходы из Красного костела, когда там находилось около 100 человек. Кондрусевич призвал расследовать «неадекватные и противоправные» действия на территории костела.