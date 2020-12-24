Могилевского активиста приговорили к трем годам «химии» по делу об оскорблении судей

Могилевский районный суд приговорил 58-летнего активиста Володара Цурпанова к трем годам «химии», или ограничения свободы в учреждении открытого типа, по делу об оскорблении двух местных судей (статья 392 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники уточняют, что в сентябре Цурпанов сделал неоднозначный комментарий в адрес суди суда Ленинского района Могилева Виктории Поляковой, а 14 октября — в адрес судьи Октябрьского района Ольги Кравченко. Дата сентябрьского заседания не уточняется, но 9 сентября на заседании, которое рассматривала Виктория Полякова, Цурпанов сказал ей: «Вали отсюда <нрзб>, подстилка хунтовская».

Уголовное дело рассматривалось с 23 декабря. Причем судья Александр Холодцов удалил Цурпанов с процесса, после того как тот отказался встать по просьбе судьи, а потом и отвечать на вопросы о его личных данных. При этом в тот день активист отказался покинуть зал, а на следующий день его не пустили милиционеры. Также Цурпанов не присутствовал при оглашении приговора.

Судьи, признанные потерпевшими, осенью рассматривали в отношении активиста административные дела об участии в несогласованных митингах (статья 23.34 КоАП).

Цурупанова задержали 1 сентября, после того как он вышел к крыльцу школы №43 на линейке в честь начала учебного года и потребовал от учителей, входивших в участковую избирательную комиссию на президентских выборах, покаяться в фальсификации выборов. После этого его несколько раз судили по административным делам — о мелком хулиганстве и участии в митингах. Всего он провел в изоляторе более 40 суток.