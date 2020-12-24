Витеблянку, снявшую со стены общежития портрет Лукашенко, оштрафовали на 216 рублей

Витеблянку Елену Кустову, снявшую со стены общежития портрет Лукашенко, оштрафовали на 216 рублей за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) и неповиновение законному требованию сотрудника милиции (статья 23.4 КоАП), пишет «Віцебская Вясна».

23 декабря cуд Первомайского района Витебска вынес решение по двум делам в отношении повара областной больницы Кустовой. По протоколу, 23 ноября Кустова в холле общежития на улице Заречной, 3, «намеренно, из хулиганских побуждений» сняла со стены портрет Александра Лукашенко, занесла его в свою комнату и «вырезала» из рамки. На подкладке она написала «3%» и вернула «для всеобщей демонстрации».

Кустова пояснила суду, что сделала это из-за обиды: каждый день, проходя мимо портрета Лукашенко, она понимала, что от этого человека зависит ее жизнь и социальный статус. В свой день рождения, женщина решила этот портрет снять. Женщина отметила, что портрет она не «вырезала», а «достала и аккуратно сложила». А «3%» написала, потому что именно столько ей с двумя детьми остается на жизнь после всех выплат из зарплаты.

«Я неоднократно просила заведующую общежитием убрать портрет Лукашенко. Ведь после выборов общество раскололось», — сказала на суде Кустова.

Во втором протоколе, от 24 ноября, ее обвинили в неповиновении законным требованиям старшего участкового инспектора по делам несовершеннолетних. Кустова не признала себя виновной и по этому протоколу. Она сказала, что 24 ноября милиционер задержал ее за инцидент с портретом, а инспектор ИДН приехала для того, чтобы передать двух ее несовершеннолетних дочерей бабушке. Дети плакали, у одной из девочек от страха началась истерика. Мать хотела успокоить детей, но ее силой вывели из комнаты, доставили в отделение милиции, а после составления протокола — в СИЗО, где она провела сутки.

Сотрудники милиции заверили суд, что к детям они силу не применяли, а действия в отношении Кустовой объясняли ее «агрессивным поведением».

Судья Андрей Шидловский признал Елену Кустову виновной по двум протоколам. Суд оштрафовал ее на 216 рублей: на 3 базовых величины за мелкое хулиганство и на 5 базовых величин — за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции.