20-летнего жителя Орши задержали за сообщения с угрозами командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе, сообщает МВД.

Юноша нашел контакты Балабы в одном из телеграм-каналов и с августа по сентябрь отправлять угрозы. Тогда беларус находился в Литве. Подозреваемого задержали в Орше, когда он вернулся. Милиционерам он сказал, что не ожидал, что его личность раскроют, поскольку он пользовался иностранным номером.

Сам юноша под камеру рассказал, что написал Балабе в вайбере: «Привет, палач народа. Как тебе живется среди людей, которых ты бьешь?». Также он написал ему: «Ходи, бойся и оглядывайся»

Теперь юноша говорит, что он не прав и поступил неправильно.

26 ноября 19-летнего студента из Минска приговорили к полутора годам ограничения свободы за оскорбление начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы. Поводом стали расклеенные возле дома силовика листы с надписью «Балаба — убийца».