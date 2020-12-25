Журналист издания «Першы рэгіен» находится под домашним арестом

Журналисту издания «Першы рэгіен» Сергею Гордиевичу назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает БАЖ.

22 декабря Гордиевича задержали сотрудники ОМОН по дороге из Дрогичина в Брест. После в его квартире прошел обыск, пишет БАЖ со ссылкой на редакцию издания.

Жена журналиста рассказала, что задержание связано с уголовным делом об оскорблении президента (статья 368 УК) — об этом ей сказал следователь. Как пишет БАЖ, речь идет про репост сообщения в одной из дрогичинских групп в мессенджере Viber.

Какое отношение к уголовному делу имеет Гордиевич и какой у него статус по делу, не сообщается.