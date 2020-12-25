Пять судей ушли в отставку по собственному желанию

Пять беларуских судей освобождены от должностей по собственному желанию согласно указу Лукашенко №487 от 24 декабря. Документ опубликован на официальном правовом портале.

В отставку ушли судьи Центрального и Ленинского районных судов Минска Иван Костян и Алексей Кисляк, Алексей Бычко из Минского городского суда, Татьяна Трепашко из Жодинского городского суда, Виталий Янюк из Новополоцкого суда. О причинах увольнения в указе не говорится.

Указы о назначении и освобождении судей подписывает Александр Лукашенко. У уволившихся судей еще не закончились пятилетние сроки, некоторые из них после нового назначения проработали год или два месяца.

Уже бывший судья суда Центрального района Иван Костян известен процессами над активистами. Например, в 2019 году он оштрафовал организаторов «Дня Воли», в январе 2020 года вынес штраф бывшему послу Беларуси в Германии Петру Садовскому за участие в акции против интеграции с Россией, в июне этого года оштрафовал одного из соратников Сергея Тихановского.

«Наша Ніва» отмечает, что активистов судили Алексей Бычко, Алексей Кисляк и Татьяна Трапешко. Бычко в 2011 году попал под санкции Евросоюза.