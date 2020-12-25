Лукашенко о задержании по делу о терроризме Николая Автуховича: «Готовили теракты по всей стране»

Александр Лукашенко заявил, что задержанная в Гродно по делу о терроризме группа экс-политзаключенного Николая Автуховича готовила теракты в Беларуси, сообщает БелТА.

Лукашенко назвал группу Автуховича «мерзавцами последними» и заявил, что они «везли тоннами оружие через Украину». Он утверждает, что задержанные готовили теракты по всей стране, «и уже начали осуществлять».

«И если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его [Автуховича], честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку...» — сказал Лукашенко.

Также он заявил о нескольких группировках, в которые людей «присылают нам» через соседние страны: «Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то».

В начале декабря по делу о терроризме из-за взрыва автомобиля милиционера в Гродно задержали безработного минчанина Павла Саву и Николая Автуховича из Волковыска, который раньше был признан политзаключенным. Также на государственном ТВ назвали имена людей, которые оказали «то или иное пособничество»: Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер и Антон Мельхер.