Прокуратура: 28‑летний мужчина, обвиняемый в порче машины милиционера, продавал холодное оружие

Троим из пятерых мужчин, которые повредили машину милиционера, вменили и другие уголовные статьи, пишет сайт Генеральной прокуратуры. Дело направили в суд.

Как ранее сообщало МВД, мужчин задержали ночью 29 сентября в районе Боровая под Минском. Они, как утверждало ведомство, повредили автомобиль жены милиционера: прокололи в автомобиле шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК (злостное хулиганство).

Сейчас прокуратура сообщает, что это была машина самого милиционера, ей причинен ущерб на сумму более 5,5 тысяч рублей.

Кроме того, уточняет ведомство, нескольким фигурантам вменяют и другие статьи. Дома у 31-летнего обвиняемого нашли стеклянную бутылка с запалом и легковоспламеняющейся жидкостью на основе бензина. Его обвинили по части первой статьи 295-3 УК

Дома у 39-летнего обвиняемого изъяли марихуану. Там же обнаружили коноплю, которая росла в горше, и специальное оборудование для культивирования: лампы и вентиляторы. Мужчине инкриминируют незаконный оборот наркотических средств и незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства (часть первая статьи 328, часть вторая статьи 329 УК).

В автомобиле 30-летнего фигуранта обнаружили телескопическую дубинку, которую, как утверждает прокуратура, ему продал 28-летний обвиняемый. Последнего обвинили в незаконном сбыте холодного оружия (часть вторая статьи 296 УК).