На жительницу Скиделя, рисовавшую «Погоню», аистов и бчб‑елку, завели уголовное дело об осквернении сооружений

22 декабря в Скиделе милиция задержала 26-летнюю местную жительницу, которая рисовала на зданиях и остановках, сообщили в МВД.

Против нее возбуждено уголовное дело об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК).

Пресс-служба милиции пишет, что «все изображения и надписи были нанесены в середине декабря и касались событий в стране». На видео, опубликованном МВД, есть фотографии рисунков, которые наносила скидельчанка. Например, аист с орнаментом и надписью «Жыве Беларусь», герб «Погоня», елка с лентой бело-красно-белого цвета.