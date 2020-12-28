На жительницу Скиделя, рисовавшую «Погоню», аистов и бчб‑елку, завели уголовное дело об осквернении сооружений
На жительницу Скиделя, рисовавшую «Погоню», аистов и бчб‑елку, завели уголовное дело об осквернении сооружений
28 декабря 2020, 13:30
59
 
 
 
 
 

22 декабря в Скиделе милиция задержала 26-летнюю местную жительницу, которая рисовала на зданиях и остановках, сообщили в МВД.

Против нее возбуждено уголовное дело об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК).

Пресс-служба милиции пишет, что «все изображения и надписи были нанесены в середине декабря и касались событий в стране». На видео, опубликованном МВД, есть фотографии рисунков, которые наносила скидельчанка. Например, аист с орнаментом и надписью «Жыве Беларусь», герб «Погоня», елка с лентой бело-красно-белого цвета.

Скриншот из видео МВД

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей