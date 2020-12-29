Обвиненный в избиении протестующих сотрудник ОМОНа выиграл суд против «Нашай Нiвы»

Суд Московского района Минска частично удовлетворил иск сотрудника ОМОНа Андрея Бекиша к газете «Наша Нiва» из-за статьи о неоправданном насилии с его стороны к протестующим, сообщает само издание. Оно должно выплатить ему 1 500 рублей.

Ранее Бекиш подал к «Нашай Нiве» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал 3 000 рублей в качестве моральной компенсации.

17 июля издание опубликовало статью об омоновце, в которой рассказывалось, что он причастен к насилию в отношении протестующих, а также приводились рассказы его одноклассников.

«Имя силовика в июле опубликовал блогер NEXTA. Тогда брутальные задержания и избиения на улицах были еще довольно редкими, потому многие обратили внимание на парня в гражданском, который принимал участие в жестком задержании гражданина. Этот парень в маске оказался омоновцем», — комментировало издание иск Бекиша.

Бывшие одноклассники омоновца во многом критиковали его действия.

«Одноклассники Бекиша рассказали корреспонденту "Нашай Нiвы" свои впечатления от совместной учебы. Однако омоновец считает, что эти мнения "намеренно искажены с целью создания негативного отношения" к нему», — писало издание.

Как уточняет «Наша Нiва», омоновец был недоволен утверждением в статье, что он избивал протестующих, а также настаивал, что одноклассники не могли сказать следующих слов: «каким же надо быть трусом, чтобы такое творить», «должен же я знать, подавать ли ему руку при встрече», «у него случались какие-то заскоки». При этом в суд все же пришла та одноклассница, что рассказала журналистам, как Бекиш в пятом или седьмом классе ударил ее в живот, и подтвердила свой рассказ.

Газета настаивала, что многие оспариваемые высказывания, представляют из себя личное мнение, а утверждение об избиение основано на видеозаписи.