BYPOL: Караев приказал «придумать статью», чтобы посадить Тихановского

Инициатива BYPOL опубликовала запись, на которой, как утверждается, бывший министр МВД Юрий Караев рассуждает о Сергее Тихановском.

«Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: "Мы с мусорами разберёмся!". А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире, и начал: "Мусора", там, «мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия», — говорит на записи человек с голосом, похожим на голос Караева.

Далее он же рассуждает о том, что человек, о котором он говорит, «опаснее всех», и если «нет на него нет статьи — надо придумать».

«Хорошо его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: "По пределу, по беспределу...". Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит. Пусть сдохнет там», — говорит человек на записи.