БАЖ: В редакцию газеты «Ганцавiцкi час» и к ее главреду пришли с обыском

Около 10:30 утра милиция пришла с обыском в редакцию газеты «Ганцавіцкі час», сообщает «Белорусская ассоциация журналистов». Сейчас в редакции находится главный редактор газеты Петр Гузаевский.

Через час после обыска в редакции милиция уехала вместе с Гузаевским, сейчас в его доме проходит обыск, пишет БАЖ.

По сообщению БАЖ, среди тех, кто пришел в редакцию с обыском, был начальник уголовного розыска Ганцевичского РОВД Дмитрий Юрчик. По утверждению журналистов, они не заметили, чтоббы милиция изъяла что-нибудь из редакции. Во время начала обыска они услышали, что «заказу» из Дрогичина. Ранее по дороге из Дрогичина в Брест ОМОН задержал сотрудника издания «Першы Рэгiён» Сергея Гордиевича, а позже против него возбудили уголовное дело по статье об оскорблении президента (368 УК).

Обновлено в 12:25. Добавлена информация об обыске в доме главреда газеты «Ганцавіцкi час»