Двух новогрудчан приговорили к семи и полутора годам колонии по обвинению в массовых беспорядках

Суд Новогрудского района приговорил местного жителя Владимира Гороха к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13, часть 1 статьи 293 УК) и в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК), а также назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима новогрудчанину Денису Кирещенко по части 3 статьи 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо их финансирование), пишет «Вясна».

По сообщению «Вясны», новогрудчанина Владимира Гороха задержали 18 августа. Согласно обвинению, он умышленно готовился к массовым беспорядкам в Новогрудке и еще нескольких населенных пунктах и намеревался привлечь к ним большое количество людей. Для этого, по тексту обвинения, он проводил встречи с жителями Новогрудка и Кореличей, на которых говорил, что планирует поджигать здания, сопротивляться властям и блокировать дороги спиленными деревьями, однако 7-го августа его намерения раскрыли сотрудники милиции, и он не успел ничего сделать.

Также Гороха обвинили в оскорблении Александра Лукашенко. По версии следствия, 14 августа он разместил в чате «Новогрудок для жизни» «непристойные по форме и унижающие по направленности высказывания, которые содержат негативную оценку А.Г. Лукашенко».

По сообщению «Вясны», Дениса Кирещенко задержали 8-го августа. Согласно обвинению, 5 августа в Кореличах во время встречи с местными жителями он рассказал о возможности применить в качестве оружия против милиционеров телескопические дубинки, а также продемонстрировал, как с такими дубинками обращаться. Также, согласно обвинению, он рассказал про людей, которые готовы участвовать в массовых беспорядках, и говорил о возможности оплаты такого участия.

Ранее оба обвиняемых не признали вину. Правозащитные организации Беларуси признали Кирещенко и Гороха политзаключенными.