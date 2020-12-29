Суд в Минске принял жалобу подростка, которому отказали в возбуждении дела против избивших его милиционеров

Московский суд Минска отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении несовершеннолетнему Петру Кирику телесных повреждений милиционерами в августе, пишет правозащитный центр «Вясна».

По сообщению правозащитников, судья Лидия Телица отменила постановление следователя и направила копию постановления в Московский районный отдел Следственного комитета для проведения дополнительной проверки по факту нанесения Кирику телесных повреждений.

«Материалы проверки не содержат сведений об основании и обосновании задержания Кирика П.С.... а также применения к нему физического воздействия и специальных средств. Не дана оценка о соответствии действий сотрудников милиции требованиям Закона "Об органах внутренних дел Республики Беларусь"... с учетом несовершеннолетнего возраста заявителя, также не дана оценка всем доводам, изложенным заявителем в его заявлении и объяснении, данных им в рамках проверки. При таких обстоятельствах жалоба... подлежит удовлетворению», — сказано в постановлении суда.

В жалобе матери Кирика сказано, что он 12 августа не принимал участия в массовых мероприятиях, не оказывал сопротивления, но сотрудники ОВД все равно применили против него физическую силу и спецсредства, а в результате судебно-медицинская экспертиза подтвердила у него многочисленные кровоподтеки и ссадины, которые могли образоваться не менее чем от 25 травмирующих воздействий.

По результатам первой проверки в возбуждении уголовного дела против милиционеров по ч.3 ст. 426 УК было отказано «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Следователь сделал вывод, что «в ходе проведения проверки каких-либо однозначно трактуемые сведений о совершении в отношении Кирика П.С. противоправных деяний со стороны сотрудников правоохранительных органов не добыто».

«В ходе проверки не были истребованы записи камер видеонаблюдения, установленных по месту задержания Петра, не было выяснено, кем из сотрудников ОВД, когда именно и по каким правовым основаниям он был задержан и доставлен в Московское РУВД, кем из сотрудников там составлялись процессуальные документы: в ходе проверки они не были опрошены. Также в ходе проверки не выяснено, привлекали ли Петра к административной ответственности, имеется ли в журнале регистрации применения физической силы и специальных средств Московского РУВД соответствующая запись в отношении молодого человека», — пишет «Вясна».

Кроме того, по сообщению правозащитников, в ходе проверки следователи не выясняли круг очевидцев, не произвели осмотр метра происшествия и не истребовали записи камер видеонаблюдения на территории Московского РУВД.

На заседании Петр Кирик и его адвокат поддержали жалобу. Кроме того, адвокат заметила, что привлечение к ответственности по статье 23.34 КоАП не освобождает следователя от проверки целесообразности применения спецсредств.

Прокурор также поддержал отмену постановления, поскольку полагает его вынесение преждевременным.

Ранее несовершеннолетний Кирик рассказывал «Вясне», что поздно вечером 12 августа его задержали возле остановки после выхода из автобуса. По рассказу Кирика, неизвестные били его дубинками, после чего поместили в микроавтобус, требовали пароль от его телефона, а затем отвезли в Московский РУВД, откуда он вышел около 3:30 ночи 13 августа.

«Они переговорились между собой и сказали закинуть к самым неадекватным людям. И повели нас на 4-й этаж, в актовый зал. Там сидели представители органов власти. Насколько я понимаю, милиция, сотрудники ОМОНа. Они переговаривались между собой, шутили и били лежащих на земле дубинками. Мне тоже приказали лечь на пол, ноги крест на крест. Лежали мы так минут сорок», — рассказывал он.