Жительницу Быхова оштрафовали за репост из телеграм‑канала NEXTA Live

28 декабря суд Быховского района назначил штраф в 15 базовых величин (405 рублей) местной жительнице Ольге Пушкаревой за размещение в телеграме сравнительной статистики репрессированных в гитлеровской Германии и современной Беларуси на фоне свастики (по части 1 статьи 17.10 КоАП), а также за репост из признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA Live (по части 2 статьи 17.11 КоАП), пишет «Магілеўскі рэгіен».

По сообщению издания, в суде Пушкарева не отрицала того, что действительно распространила свастику и информацию из запрещенного в Беларуси телеграм-канала. При этом она подчеркивала, что ее целью не было распространение нацистской символики. По словам Пушкаревой, число репресированных в Третьем Рейхе и в Беларуси ее впечатлило, потому она захотела поделиться информацией, не обращая внимания на флаг нацистской Германии, на фоне которого эти цифры были размещены.

По мнению адвоката Пушкаревой Сергея Корытко, во втором правонарушении — репосте из NEXTA Live, «негативную роль сыграла недостаточная работа по информированию граждан о том, что данный телеграм-канал признан экстремистским», при этом незнание вины не освобождает от ответственности. Защитник отметил, что Пушкарева сразу же удалила информацию, как только узнала о незаконности своих действий.

После заседания Пушкарева сообщила, что не планирует обжаловать решение суда и не сожалеет о случившемся.